ABD hükümeti Pfizer ile Biontech'ten 100 milyon doz daha Covid-19 aşısı aldı!

hükümeti, Amerikan ilaç şirketiile Alman biyoteknoloji şirketitarafından ortaya konansından 100 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma sağladı.

Pfizer ile Biontech tarafından yapılan açıklama bünyesinde, ABD hükümeti ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında verilecek olan 100 milyon doz Covid-19 aşısına ek olarak 100 milyon doz daha tedarik edileceği ifade edildi. Anlaşma bünyesinde firmalar yeni parti Covid-19 aşısının 70 milyon dozunu 31 Haziran 2021’e kadar, kalan 30 milyon dozu ise 31 Temmuz 2021’e kadar ABD hükümetin teslim etmiş olacak. Anlaşma bünyesinde ABD hükümeti Pfizer ile Biontech firmalarına 2 milyar dolar ödeme yapacak. Daha önce anlaşma sağlanan 100 milyon doz Covid-19 aşısı için ise 1.95 milyar dolar ödeme yapılacağı aktarılmıştı.