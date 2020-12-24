ABD hükümeti Pfizer ile Biontech'ten 100 milyon doz daha Covid-19 aşısı aldı!

Pfizer ile Biontech tarafından yapılan açıklama bünyesinde, ABD hükümeti ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında verilecek olan 100 milyon doz Covid-19 aşısına ek olarak 100 milyon doz daha tedarik edileceği ifade edildi. Anlaşma bünyesinde firmalar yeni parti Covid-19 aşısının 70 milyon dozunu 31 Haziran 2021’e kadar, kalan 30 milyon dozu ise 31 Temmuz 2021’e kadar ABD hükümetin teslim etmiş olacak. Anlaşma bünyesinde ABD hükümeti Pfizer ile Biontech firmalarına 2 milyar dolar ödeme yapacak. Daha önce anlaşma sağlanan 100 milyon doz Covid-19 aşısı için ise 1.95 milyar dolar ödeme yapılacağı aktarılmıştı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 02:54