İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

ABD hükümeti Pfizer ile Biontech'ten 100 milyon doz daha Covid-19 aşısı aldı!

Pfizer ile Biontech tarafından ortaya konan Covid-19 aşısı için daha önce 100 milyon doz sipariş veren ABD hükümeti daha fazla aşı için harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre ABD hükümeti Pfizer ile Biontech'ten 100 milyon doz daha Covid-19 aşısı aldı...

24 Aralık 2020 Perşembe 02:54
ABD hükümeti Pfizer ile Biontech'ten 100 milyon doz daha Covid-19 aşısı aldı!
Takip Et:

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi Biontech tarafından ortaya konan Covid-19 aşısından 100 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma sağladı.

Pfizer ile Biontech tarafından yapılan açıklama bünyesinde, ABD hükümeti ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında verilecek olan 100 milyon doz Covid-19 aşısına ek olarak 100 milyon doz daha tedarik edileceği ifade edildi. Anlaşma bünyesinde firmalar yeni parti Covid-19 aşısının 70 milyon dozunu 31 Haziran 2021’e kadar, kalan 30 milyon dozu ise 31 Temmuz 2021’e kadar ABD hükümetin teslim etmiş olacak. Anlaşma bünyesinde ABD hükümeti Pfizer ile Biontech firmalarına 2 milyar dolar ödeme yapacak. Daha önce anlaşma sağlanan 100 milyon doz Covid-19 aşısı için ise 1.95 milyar dolar ödeme yapılacağı aktarılmıştı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19 AşıABDPfizerBioNTechCovid-19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: İngiltere yeni bir mutasyonla karşı karşıya!
Son dakika: İngiltere yeni bir mutasyonla karşı karşıya!
Nepal'de yolcular uçaktan indiklerinde neye uğradığını şaşırdı!
Nepal'de yolcular uçaktan indiklerinde neye uğradığını şaşırdı!
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!
Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi!
Vuhan'da hayat normale döndü! Maskesiz ve mesafesiz eğlendiler
Vuhan'da hayat normale döndü! Maskesiz ve mesafesiz eğlendiler
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! Oruç Reis 6 ay daha görevde
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX! Oruç Reis 6 ay daha görevde
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı

Popüler Haberler

0212 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İstanbul (Avrupa Yakası) alan kodu kaçtır?
Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır?
Zeytinyağı içmenin faydaları ve zararları nelerdir? Zeytinyağı neden içilir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Aralık 2020 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Aralık 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Ziraat bankası 25 Bin TL taşıt kredisi faizi ve geri ödeme planı
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Sokağa çıkma yasağında metro, metrobüs, vapur ve otobüsler seferleri devam edecek mi, çalışacak mı?
EKPSS Engelli Memur Ataması Ne Zaman Yapılacak? EKPSS Tercih Takvimi
Netflix'in yüksek puanlı gençlik dizileri hangileridir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
İstanbul minibüs, dolmuş indi bindi ücretleri ne kadar oldu? 2021 Taksimetre açılışı kaç tl oldu?
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.