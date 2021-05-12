ABD Dışişleri Sözcüsü Price

İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs’te Filistinlilere karşı yaptığı zulmü görmezden gelen ABD'den, yapılan açıklamalarda İsrail'i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail'in kendini savunma haklarını olduklarını belirtiyor.

‘Öldürülen çocukları gördünüz mü?’ sorusu karşısında durakladı

Muhabiri Yunus Paksoy ile Dışişleri Sözcüsüarasında geçen diyaloglarda ABD'ninda devam eden olaylara bakış açısının özetiydi.

Paksoy'un "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklinde yönelttiği soruları duyunca kısa süreli duraklayan sözcü Price, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hisetmemek zor. İşte tamda bu nedenle sivil yasamı korumak için sınırlama ve gerginligi azaltma çağrsında bulunuyoruz." Sözleri ile cevapladı.