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ABD Dışişleri Sözcüsü Price "Filistinli çocuklar" sorusunu yanıtlayamadı!

İsrail'in Doğu Kudüs'te başlattığı saldırılarda çocuklar vefat ederken ABD ise zulmü görmezden gelmeye devam etti. TRT World muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a, ölen Filistinli çocukların fotoğraflarını görüp görmediğini sorunca Price'ın bu soru karşısında ne cevap vereceğini bilemedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:58
ABD Dışişleri Sözcüsü Price
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İşgalci İsrail'in  Doğu Kudüs’te Filistinlilere karşı yaptığı zulmü görmezden gelen ABD'den, yapılan  açıklamalarda İsrail'i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail'in kendini savunma haklarını olduklarını belirtiyor.

‘Öldürülen çocukları gördünüz mü?’ sorusu karşısında durakladı

TRT World Muhabiri Yunus Paksoy ile Dışişleri Sözcüsü Ned Price arasında geçen diyaloglarda ABD'nin Mescid-i Aksa da devam eden olaylara bakış açısının özetiydi.

Paksoy'un "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklinde yönelttiği soruları duyunca kısa süreli duraklayan sözcü Price, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hisetmemek zor. İşte tamda bu nedenle sivil yasamı korumak için sınırlama ve gerginligi azaltma çağrsında bulunuyoruz." Sözleri ile cevapladı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
ABDİsrailMescid-i AksaDoğu KudüsTrt WorldNed PriceFilistinli çocuklar
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