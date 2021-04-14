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ABD, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği Karadeniz'e geçiş bildirimini geri çekti!

ABD tarafından Dışişleri Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde gönderilen ve Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceği bildirimi geri çektiği bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:19
ABD, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği Karadeniz'e geçiş bildirimini geri çekti!
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Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sonrası Rus askeri birliğinin Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde askeri alanda varlık gücü göstermesi tedirginlik yaratmıştı. Rusya'nın bu hamlesine karşı Ukrayna'nın bölgeye asker göndermesi de krizi giderek büyüttü.

Yaşanan gelişmeler sonrası ABD tarafında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderildi ve yazıda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderme kararı alındığı ve bu kararla birlikte geçiş izni istenildiği bildirildi. Dünya kamuoyunda gündem olan bu bildiri sonrası ABD, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gemi bildirimini geri çekerek Karadeniz'e gitmekten vazgeçtiğini duyurdu.

ABD’nin iki savaş gemisinin daha öncesinde gönderilen bildiriminde gemilerin bugün ve yarın Boğazlar’dan geçip Karadeniz’e geçiş yapacaktı. Bildirimde ayrıca gemilerin 4 ve 5 Mayısıs tarihine kadar da Karadeniz’de kalacağı belirtilmişti. Son gönderilen yazıda ise ABD'nin, Montrö Anlaşması şartlarına uygun olarak Karadeniz’e giriş yapacak olan iki savaş gemisiyle ilgili Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çektiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 14.04.2021 23:19
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Anahtar Kelimeler:
ABDKaradenizSavaş GemisiBildiriGeri çekme Kararı
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