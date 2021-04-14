ABD, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği Karadeniz'e geçiş bildirimini geri çekti!

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik sonrası Rus askeri birliğinin Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde askeri alanda varlık gücü göstermesi tedirginlik yaratmıştı. Rusya'nın bu hamlesine karşı Ukrayna'nın bölgeye asker göndermesi de krizi giderek büyüttü.
ABD’nin iki savaş gemisinin daha öncesinde gönderilen bildiriminde gemilerin bugün ve yarın Boğazlar’dan geçip Karadeniz’e geçiş yapacaktı. Bildirimde ayrıca gemilerin 4 ve 5 Mayısıs tarihine kadar da Karadeniz’de kalacağı belirtilmişti. Son gönderilen yazıda ise ABD'nin, Montrö Anlaşması şartlarına uygun olarak Karadeniz’e giriş yapacak olan iki savaş gemisiyle ilgili Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çektiği aktarıldı.