ABD bu skandalla çalkalanıyor! Joe Biden'ın oğlu, yengesiyle aşkını itiraf etti!

Yeni kitabının tanıtımı için canlı yayın programına katılan ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden, 2017 yılında yengesiyle yaşadığı ilişkiyi itiraf etti. Kanser tedavisi gören fakat 2015 yılında 46 yaşındayken hayatını kaybeden abisi Beau'nun eşi Hallie ile bir ilişki yaşadığını söyleyen Hunter Biden, bu ilişkinin 2017 yılında yaşandığını belirtti.

ABD gündemine bomba gibi düşen bu skandal haber sonrası New York Post gazetesi bugün yayınladığı sayısında Hunter Biden'ın canlı yayında yaptığı itiraf için geniş bir yer ayırdı. Hunter Biden'ın yeni yazdığı kitabı Beautiful Things'in tanıtımı için CBS'e konuk olduğu programda abisinin eşi Hallie ile yaşadığı aşkın birçok insanın kafasının karışmasına neden olurken Biden, programda insanlar bu ilişkiyi anlamakta zorluk çektiğini ve onları da anladığını belirterek açıklanması zor olan bu ilişkinin ortak bir acıdan oluştuğu ve o dönemde birlikte olarak doğru olanı yaptıklarını düşündüğünü aktardı.

Bu ilişki yüzünden yakın çevresinin ve iş hayatından birçok kişinin kendisinden uzaklaştığını söyleyen Hunter Biden, uzun bir süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve hayatında birçok kez yanlış kararlar verdiğini de ifade etti. Abisi Beau'nun ölümünden yaklaşık 5 ay sonra yengesi Hallie ile bir birlikteliğe başladığını açıklayan Hunter, 2019 yılında aralarında olan bu ilişkinin bittiğini ve aynı yıl Afrikalı bir yapımcı Melissa Cohen ile evlendiğini söyledi.