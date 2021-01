ABD Bombardıman B-52 uçakları Ortadoğu semalarında uçuyor!

Amerika Birleşik Devletlerine ait bombardıman uçağı olan B-52 Ortadoğu’da uçmaya başladı. Son günlerde B-52 uçağının sürekli Ortadoğu semalarında uçması dikkat çekerken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ‘Ortadoğu’da varlık devriyesi başarı ile tamamlandı’ açıklaması yaptı.

ABD ordusunun bölgesel güç için kullandığı bombardıman uçakları B-52’lerin güvenlik ve güç gösterisi için kullanıldığı düşünülüyor.

CENTCOM uçuşlarını hazır bulunma devriyesi olarak açıklarken Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade suikastleri sonrasında ABD’nin İran üzerinde ki gücünü arttırma çabalarının devam ettiği belirtildi.

ABD ordusu Generali Frank McKenzie’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekerken McKenzie, "Stratejik varlıkların kısa vadeli konuşlandırılması, bölgedeki savunma duruşumuzun önemli bir parçasıdır. Eğitimi fırsatı ve bölgesel ortaklarla sürekli entegrasyon, hazırlık sürecini geliştirir ve operasyon ortamlarında hem arkadaşlara hem de potansiyel düşmanlara açık ve güçlü bir mesaj verir." Dedi.

