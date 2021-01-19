İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

ABD Bombardıman B-52 uçakları Ortadoğu semalarında uçuyor!

Son haftalarda ABD'nin bombardıman uçaklarını Ortadoğu semalarında uçurması merak edilmeye devam devam ediyor. Ordudan açıklamalar yapılırken yapılan açıklamalarda hazırlık ve devriye denilmesi pek çok kişiyi meraklandırdı.

19 Ocak 2021 Salı 21:13
ABD Bombardıman B-52 uçakları Ortadoğu semalarında uçuyor!
Takip Et:

Amerika Birleşik Devletlerine ait bombardıman uçağı olan B-52 Ortadoğu’da uçmaya başladı. Son günlerde B-52 uçağının sürekli Ortadoğu semalarında uçması dikkat çekerken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ‘Ortadoğu’da varlık devriyesi başarı ile tamamlandı’ açıklaması yaptı.

ABD ordusunun bölgesel güç için kullandığı bombardıman uçakları B-52’lerin güvenlik ve güç gösterisi için kullanıldığı düşünülüyor.

CENTCOM uçuşlarını hazır bulunma devriyesi olarak açıklarken Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade suikastleri sonrasında ABD’nin İran üzerinde ki gücünü arttırma çabalarının devam ettiği belirtildi.

ABD ordusu Generali Frank McKenzie’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekerken McKenzie, "Stratejik varlıkların kısa vadeli konuşlandırılması, bölgedeki savunma duruşumuzun önemli bir parçasıdır. Eğitimi fırsatı ve bölgesel ortaklarla sürekli entegrasyon, hazırlık sürecini geliştirir ve operasyon ortamlarında hem arkadaşlara hem de potansiyel düşmanlara açık ve güçlü bir mesaj verir." Dedi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDB-52Bombardıman UçağıOrtadoğuUçuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi
Japonya'da böyle kaza görülmedi! Tam 130 araç birbirine girdi
Ortodoks noelini kutlayan Rusya lideri Putin eksi 20 derece suya girdi!
Ortodoks noelini kutlayan Rusya lideri Putin eksi 20 derece suya girdi!
Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu
Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu
Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
Rusya'dan yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
Kontrolden çıkan kamyon kaldırımdaki işçileri ezdi: 15 ölü
Kontrolden çıkan kamyon kaldırımdaki işçileri ezdi: 15 ölü
ABD'de kaos büyüyor! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı
ABD'de kaos büyüyor! Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı

Popüler Haberler

Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen Ertem karakterine Damla Cercisoğlu hayat veriyor
Karaman askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Ardahan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
O Adam Oldun Mu başvuru formu ve whatsapp hattı
Kırıkkale askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının adı nedir? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tanımı
Naci ve Safiye’nin hikayesi nasıl devam edecek? Masumlar Apartmanı Naci gerçek hayatta öldü mü?
Ptt çağrı merkezine neden ulaşılamıyor, neden aranmıyor? 2021
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Super Bowl 2020 ne zaman oynanacak? Süper Bowl 2020 gösterilerinde Türk grup sahne alacak!
2020 Danimarka asgari ücret tutarı
Google Stadia ne zaman çıkacak? Google Stadia çıkış tarihi ve fiyatı
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ne? Serpi Gül oynadığı diziler
Hekimoğlu Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterini Pelin Akil canlandırıyor
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizi oyuncusu Didem kimdir? Gizem Arıkan hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ruşan nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.