ABD Başkanlık yarışında Biden, Trump’ı solluyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerine 1 ay kala Covid-19 virüsü salgınına yakalanması ardından Joe Biden seçim çalışmalarında devam ediyor. ABD’de yapılan son Reuters/IPSOS anketine göre Demokrat aday Joe Biden, Trump’yan 10 puan önde yer alıyor.
Biden 2 Puan Yükseldi
%55 Trump’a İnanmıyor
Diğer yandan Trump’ın koronavirüse yakalanması sonrasında Amerikalıların %65’i onun bu salgını ciddiye almış olması durumda, hastalığa yakalanmamış olacağını ifade ettiler. Yalnızca %34’lük bir kesim Trump’ın virüsle alakalı düşüncelerine inanırken, %55’lik kısım ise ona inanmadıklarını aktardılar. Kalan %11’lik kesim ise bu konuyla ilgili kesin bir kararları olmadığını ifade ettiler.
Son Güncelleme: 04.10.2020 20:46