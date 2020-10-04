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ABD Başkanlık yarışında Biden, Trump’ı solluyor!

ABD Başkanlık yarışına 1 ay kala yapılan anketlere göre Demokrat aday Joe Biden, Donald Trump’a 10 puan fark attı. Anket ile aynı sonuçlar seçimlerde de elde edilirse yeni başkan Joe Biden olacak…

04 Ekim 2020 Pazar 20:46
ABD Başkanlık yarışında Biden, Trump’ı solluyor!
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ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerine 1 ay kala Covid-19 virüsü salgınına yakalanması ardından Joe Biden seçim çalışmalarında devam ediyor. ABD’de yapılan son Reuters/IPSOS anketine göre Demokrat aday Joe Biden, Trump’yan 10 puan önde yer alıyor.

Biden 2 Puan Yükseldi


2-3 Ekim tarihlerinde yapılan ankete göre seçmenlerin %51’i Biden, %41’i ise Trump’a oy vereceklerini ifade ettiler. %4’lük bir kesim farklı başkan adayları için oy kullanacağını dile getirdi. Elde edilen anket sonuçlarına bakıldığında Joe Biden’a verilen destek son 1 hafta içinde 2 puan artış gösterdi. Diğer yandan seçim sisteminde sonuçları eyaletler belirleyeceği göz önünde bulundurulduğunda ise Trump’ın en önemli eyaletlerde Biden ile arasında fazla fark olmadığı görüldü.

%55 Trump’a İnanmıyor

Diğer yandan Trump’ın koronavirüse yakalanması sonrasında Amerikalıların %65’i onun bu salgını ciddiye almış olması durumda, hastalığa yakalanmamış olacağını ifade ettiler. Yalnızca %34’lük bir kesim Trump’ın virüsle alakalı düşüncelerine inanırken, %55’lik kısım ise ona inanmadıklarını aktardılar. Kalan %11’lik kesim ise bu konuyla ilgili kesin bir kararları olmadığını ifade ettiler.

 



Son Güncelleme: 04.10.2020 20:46
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Joe BidenDonald TrumpABD
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