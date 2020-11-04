ABD başkanlık seçimlerinde aday olan ünlü şarkıcı Kanye West umutlarını 2024'teki seçimlere erteledi!

ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde sandıkların açılmaya başlanması ile beraber oy oranları da belli olmaya başlandı. Birkaç eyalette sonuçların belli olması ardından seçimlerde aday olan ünlü şarkıcı Kanye West umutlarını 2024’teki seçimlere erteledi.

Hedef 2024

43 yaşındaki ünlü rap sanatçısı, başkanlık için adaylığını koyduğu seçimlerde yenilgiyi kabullendi. Şimdiye dek 50.000 oy toplayan Kanye West bu seçimlerde seçilemeyeceğinin kesinleşmesi sonrasında bir paylaşımda bulundu. Seçim sonuçlarını gösteren ABD haritasının önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşan West fotoğrafın altına “Kanye 2024” yazdı. Kanye West’in bu paylaşımı ile 2024 senesinde gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimlerinde de aday olacağı anlamı çıkartıldı.