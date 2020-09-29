ABD Başkanı Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile ilk kez karşı karşıya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden bu akşam ilk defa canlı yayında tartışacak. 2021- 2025 yılları arasında ABD’yi yönetmeye talip olan iki lider, 2020 seçimlerinin ilk başkan adayları olarak canlı yayın tartışmasına katılarak kendi politikalarını savunacaklar.

Trump'ın saldırgan bir tutum izlemesi bekleniyor

Tartışmayı Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News sunucusu Chris Wallace yönetecek.

90 dakika sürecek canlı yayın tartışması TSİ 04.00’da başlayıp ABD’deki televizyon kanallarından yayınlanacak. Pandemi nedeniyle adaylar el sıkışmayacak ve salona sınırlı sayıda seyirci alınabilecek. Ulusal anketlerde Biden’ın üstünlüğü görünürken, Trump’ın gece düzenlenecek tartışmada saldırgan bir tutum sergilemesi bekleniyor.