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ABD Başkanı Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile ilk kez karşı karşıya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

29 Eylül 2020 Salı 23:55
ABD Başkanı Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile ilk kez karşı karşıya gelecek
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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden bu akşam ilk defa canlı yayında tartışacak. 2021- 2025 yılları arasında ABD’yi yönetmeye talip olan iki lider, 2020 seçimlerinin ilk başkan adayları olarak canlı yayın tartışmasına katılarak kendi politikalarını savunacaklar.


Tartışmayı Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News sunucusu Chris Wallace yönetecek.

Trump'ın saldırgan bir tutum izlemesi bekleniyor

90 dakika sürecek canlı yayın tartışması TSİ 04.00’da başlayıp ABD’deki televizyon kanallarından yayınlanacak. Pandemi nedeniyle adaylar el sıkışmayacak ve salona sınırlı sayıda seyirci alınabilecek. Ulusal anketlerde Biden’ın üstünlüğü görünürken, Trump’ın gece düzenlenecek tartışmada saldırgan bir tutum sergilemesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpJoe Biden
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