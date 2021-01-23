ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'dan özür diledi

BBC'nin yaptığı haberde ABD Başkanı Biden'ın otoparkata uyumak mecburiyetinde kalan Ulusal Muhafızlardan özür dileği ve ihtiyaçlarını sorduğu söylendi.
First Lady Jill Biden, Ulusal Muhafızlara teşekkür amacıyla onları ziyaret etti ve onlara Beyaz Saray'dan gelen bisküvilerden ikram etti.
Kongre otoparkında uyumak zorunda bırakılan Ulusal Muhafızlar tepkiye sebep oldu
Yemin töreninin yapılacağı gün şehre gelen Ulusal Muhafızlar, Kongre'nin otoparkında uyumak zorunda kalmıştı. Yayınlanan görüntüler ulusal ve uluslararası basında tepkilere yol açtı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 18:05