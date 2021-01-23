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ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'dan özür diledi

Kongre otoparkında uyuyan Ulusal Muhafızların çekilen fotoğrafı tepkiye sebep oldu. Gelen tepkilerden ötürü ABD Başkanı Biden özür diledi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:05
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Muhafızlar'dan özür diledi
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BBC'nin yaptığı haberde ABD Başkanı Biden'ın otoparkata uyumak mecburiyetinde kalan Ulusal Muhafızlardan özür dileği ve ihtiyaçlarını sorduğu söylendi.

 

First Lady Jill Biden, Ulusal Muhafızlara teşekkür amacıyla onları ziyaret etti ve onlara Beyaz Saray'dan gelen bisküvilerden ikram etti.

 

First Lady Jill Biden, kendisini ve ailesini güvende tuttukları için hepsine bizzat teşekkür etmek istediğini ve bu sebeple oraya gittiğini dile getirdi.

 

 

Kongre otoparkında uyumak zorunda bırakılan Ulusal Muhafızlar tepkiye sebep oldu

 

Yemin töreninin yapılacağı gün şehre gelen Ulusal Muhafızlar, Kongre'nin otoparkında uyumak zorunda kalmıştı. Yayınlanan görüntüler ulusal ve uluslararası basında tepkilere yol açtı.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABDUlusal Muhafız
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