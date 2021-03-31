ABD Başkanı Biden'ın hastalığı yönetim şemasını değiştirdi!

ABD seçimlerinde Donald Trump'ı yenerek Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın hastalığının Beyaz Saray'da yönetim şemasına yansıdığı görüldü. Şemada yer alan 'Biden Yönetimi' yerine “Biden-Harris Yönetimi” ifadesinin kullanılması ülkede, eşbaşkanlık sisteminin geldiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Beyaz Saray'ın resmi intenet sitesinde bulunan yönetim şemasının gösterildiği sayfasında, daha önceki başkanlardan bir fark olarak Biden Yönetimi ifadesinin kullanılmadığı onun yerine 'Biden-Harris yönetimi' ifadesinin kullanıldığı görüldü. Başkan Biden'ın demans hastalığı nedeniyle bu ifadelerin yer almasının ise eşbaşkanlık sisteminin geleceği yönünde konuşmaların yapılmasına sebep oldu.

Sayfanın bilgi kısmında ise 'Welcome Biden-Harris White House' ifadelerinin bulunduğunun ortaya çıkması sonrası Başkan Yardımcısı olarak koltukta oturan Kamala Harris’in yakın bir süre içerisinde ABD'ni Başkanlık koltuğu için en önemli varis olacağı tartışılmaya başlandı. Diğer taraftan bu konuşmaların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak da ABD’de yapılan aşılama kampanyasında aşı uygulamalarının 100 milyon doza ulaşmasıyla ilgili başarı konuşması yapan Joe Biden'ın ulusa seslenişinde Harris için 'Başkan' demesi gösterildi.