İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında söylediği skandal ifadeyi Türkiye affetmedi!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı bir açıklamada olayları 'soykırım' olarak nitelendirirken, Türkiye, yapılan bu ifadeyi affetmeyerek büyük tepki gösterdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:57
ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında söylediği skandal ifadeyi Türkiye affetmedi!
Takip Et:

1915 olayları ve sözde soykırım hakkında bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, olayları 'soykırım' olarak değerlendirdi. Biden, açıklamasında her yıl olduğu gibi bugün de Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımı sırasında ölenleri hatırladıklarını ve bu yaşanan zulmün bir daha yaşanmaması için verdikleri taahhüdü yenilediklerini söyledi.

Biden yaptığı konuşmasında Ermenice "büyük felaket" olarak biline 'Meds Yeghen' kelimesini kullanırken kendilerinin nefretin bütün şekillerine karşı güçlü duruş sergilediklerini 1915 olaylarından etkilenen çok fazla sayıda vatandaşın ABD'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni hayat kurduğunu vurguladı. Uzun bir süredir de ABD'de yaşayan Ermenilerin de ülkelerine zenginlik kattığını söyleyen Biden, Amerikan halkının bundan 106 yıl önce bugün başlatılan soykırımın kurbanı Ermenilere saygı duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın bu açıklamaları sonrası Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı skandal açıklaması hakkında çok sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, sözcüklerin tarihi değiştirmediğini ve yeniden yazmadığı ifadelerini kullanırken Türkiye tarihi için kimseden ders almayacaklarını ve siyasi anlamda fırsatçılık yapanların barış ve adalete karşı yaptıkları en büyük ihanet olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımının devamın da tek dayanaklarının popülizm olan bu açıklamaları tümüyle reddettiklerini söyledi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABD1915 OlaylarıSoykırımTürkiyeTepkiJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!

Popüler Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Gönül Dağı dizisi İsmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Toptaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Gerçek adı ne? Sabahattin Yakut oynadığı diziler
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim seti hangi ilde?
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı ne? Yeliz Kuvancı oynadığı diziler
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri Kimdir? Utku Ateş dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Bitay çöktü mü, battı mı? Bitay sahibi kimdir?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Serdar kimdir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.