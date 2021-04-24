ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında söylediği skandal ifadeyi Türkiye affetmedi!

1915 olayları ve sözde soykırım hakkında bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, olayları 'soykırım' olarak değerlendirdi. Biden, açıklamasında her yıl olduğu gibi bugün de Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımı sırasında ölenleri hatırladıklarını ve bu yaşanan zulmün bir daha yaşanmaması için verdikleri taahhüdü yenilediklerini söyledi.

Biden yaptığı konuşmasında Ermenice "büyük felaket" olarak biline 'Meds Yeghen' kelimesini kullanırken kendilerinin nefretin bütün şekillerine karşı güçlü duruş sergilediklerini 1915 olaylarından etkilenen çok fazla sayıda vatandaşın ABD'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni hayat kurduğunu vurguladı. Uzun bir süredir de ABD'de yaşayan Ermenilerin de ülkelerine zenginlik kattığını söyleyen Biden, Amerikan halkının bundan 106 yıl önce bugün başlatılan soykırımın kurbanı Ermenilere saygı duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın bu açıklamaları sonrası Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı skandal açıklaması hakkında çok sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, sözcüklerin tarihi değiştirmediğini ve yeniden yazmadığı ifadelerini kullanırken Türkiye tarihi için kimseden ders almayacaklarını ve siyasi anlamda fırsatçılık yapanların barış ve adalete karşı yaptıkları en büyük ihanet olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımının devamın da tek dayanaklarının popülizm olan bu açıklamaları tümüyle reddettiklerini söyledi.