ABD Başkanı Biden, sağlık sorunları için rapor aldı!

79'uncu yaş gününü kutlamaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, dün Walter Reed Askeri Hastanesine gitti ve rutin sağlık sağlık kontrollerini yaptırdı. Hastaneden bazı sağlık sorunları için rapor alan Biden'ın doktoru Keven O'Connor, raporla ilgili yaptığı açıklamasında 78 yaşındaki bir erkeğe göre Biden'ın gayet sağlıklı ve dinç olduğunu ve başkanlık görevine devam etmesinde bir sakınca görülmediğini söyledi.

Joe Biden'ın kontrolleri sonrasında çıkarılan sağlık raporu ise ABD medyasında geniş yer bulurken özellikle konuşmaları sırasındaki zorlukları ve yürümede yaşadığı sıkıntılar konuşuldu. ABD medyasında yer alan haberlerde muhaliflerin sürekli başkanın sağlık sorunları tartışarak tekrar aday olmaması gerektiği konusunda daha önceden yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Tam 6 sayfa olarak hazırlanan sağlık raporunda Biden'ın omurgasında bir artrit rahatsızlığı olduğu ve 78 yaşında biri için bunun normal bir aşınma ve yıpranma hasarı olduğu belirtilirken hasarın genel olarak orta şiddetli olduğu nitelendirildi ve rapora özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmadığı eklendi.

PARKİNSON HASTALIĞI İLE İLGİLİ KANIT YOK!

Biden'ın doktoru O'Connor, yapılan rutin kontrollerde nörolojik muayene gerçekleştirdiklerini ve bu muayenenin de tamamen 'güven verici' olduğunu belirtti ve Biden'da inme, multipl skleroz yada Parkinson'a dair hiçbir kanıtın bulunmadığını açıkladı.