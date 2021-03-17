ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'e 'katil' diye seslendi

ABD ile Rusya arasında olan ve uzunca bir süredir devam eden gerilim de eskisi kadar yüksek tansiyonla birlikte ilerlemiyordu. Bu ılımlı gerilimi kökten değiştiren sözler söyleyen ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, rüzgarı tam tersine çevirmeye başladı.

ABD'nin yerel kanallarından ABC News'e katılan ve burada George Stephanopoulos'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Liderihakkında yaptığı bir benzetme gündemde bomba etkisi yarattı. Onun bir katil olduğunu düşündüğünü söyleyen Biden, Başkanlık seçimlerinde kendisinin müdahalede bulunduğunu ve bu müdahalenin bedelini de ağır bir şekilde ödeyeceğini söyledi.

Ocak ayında Putin'le bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve görüşmede Putin'e, kendisini çok iyi tanıdığını söylediğini ve Başkanlık seçimlerinde müdahale edildiği yönünde ortaya bir kanıt çıkarsa hazır olması gerektiğini aktardığını ifade etti.