İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'e 'katil' diye seslendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin' yaptığı 'katil' benzetmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD seçimlerine müdahale eden Putin'in bu müdahaleyle ilgili bedel ödeyeceğini söyleyen Bide, çok sert konuştu.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:25
ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'e 'katil' diye seslendi
Takip Et:

ABD ile Rusya arasında olan ve uzunca bir süredir devam eden gerilim de eskisi kadar yüksek tansiyonla birlikte ilerlemiyordu. Bu ılımlı gerilimi kökten değiştiren sözler söyleyen ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, rüzgarı tam tersine çevirmeye başladı.

ABD'nin yerel kanallarından ABC News'e katılan ve burada George Stephanopoulos'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı bir benzetme gündemde bomba etkisi yarattı. Onun bir katil olduğunu düşündüğünü söyleyen Biden, Başkanlık seçimlerinde kendisinin müdahalede bulunduğunu ve bu müdahalenin bedelini de ağır bir şekilde ödeyeceğini söyledi.

Ocak ayında Putin'le bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve görüşmede Putin'e, kendisini çok iyi tanıdığını söylediğini ve Başkanlık seçimlerinde müdahale edildiği yönünde ortaya bir kanıt çıkarsa hazır olması gerektiğini aktardığını ifade etti.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Joe BidenVladimir PutinKatil Benzetmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
18 Mart Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İstiklalden istikbale Çanakkale künyesi oluşturma
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Mendirman Celaleddin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Beni Bırakma yeni sezonda Sude Doğar olmayacak mı? Sıla karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?
Savaşçı ne zaman başlayacak? Fox TV Savaşçı dizisinin yeni bölüm tanıtım fragmanı
Acemi Anneler dizisi Sevda’yı kim canlandırıyor? Begüm Topçu'nun biyografisi
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Acemi Anneler dizi oyuncusu Murat kimdir? Tolga Akman hakkında bilgiler
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.