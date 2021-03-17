ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'e 'katil' diye seslendi

ABD ile Rusya arasında olan ve uzunca bir süredir devam eden gerilim de eskisi kadar yüksek tansiyonla birlikte ilerlemiyordu. Bu ılımlı gerilimi kökten değiştiren sözler söyleyen ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, rüzgarı tam tersine çevirmeye başladı.
Ocak ayında Putin'le bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve görüşmede Putin'e, kendisini çok iyi tanıdığını söylediğini ve Başkanlık seçimlerinde müdahale edildiği yönünde ortaya bir kanıt çıkarsa hazır olması gerektiğini aktardığını ifade etti.
Son Güncelleme: 17.03.2021 15:25