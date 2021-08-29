ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Bennett görüşmesinde uyku ağır bastı!

ABD Başkanı olarak seçilmesi sonrasında icraatlerinden daha çok davranış ve gaflarıyla gündemde olan Joe Biden, bu kez de resmi görüşme sırasında uyuyakaldı. Canlı olarak yayınlanan görüşmede Biden'ın uyuduğu anlar dünya basının ilk sırasında yer aldı.

78 yaşındaki başkanın sağlık sorunlarından dolayı koltuğunu yardımcısı Kamal Harris'e devredeceği konuşulurken Biden yönünde alınan bu kararın da ilerlemiş yaşı ve çoğu zaman ayakta durmakta zorlanması olarak gösteriliyor. Bir çok skandala imza atan Biden'ın son olayı isesırasında yaşandı ve dünya basının oldukça ses getirdi.

İsrail'in yeni seçilen Başbakanı Naftali Bennett'in ilk resmi ziyareti olan ABD'de Başbakanı karşılayan Joe Biden, Bennett ile bir basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak yayınlanan toplantıda İsrail Başbakanı Naftali Bennett konuşurken Başkan Biden'ın uyuduğu gözlerden kaçmadı. Başkanın uyuduğunu fark eden Bennett ise konuşmasına devam ederken olayla ilgili görüntüler dünya basının gündemine oturdu.