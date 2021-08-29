ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Bennett görüşmesinde uyku ağır bastı!

ABD Başkanı olarak seçilmesi sonrasında icraatlerinden daha çok davranış ve gaflarıyla gündemde olan Joe Biden, bu kez de resmi görüşme sırasında uyuyakaldı. Canlı olarak yayınlanan görüşmede Biden'ın uyuduğu anlar dünya basının ilk sırasında yer aldı.
İsrail'in yeni seçilen Başbakanı Naftali Bennett'in ilk resmi ziyareti olan ABD'de Başbakanı karşılayan Joe Biden, Bennett ile bir basın toplantısı düzenledi. Canlı olarak yayınlanan toplantıda İsrail Başbakanı Naftali Bennett konuşurken Başkan Biden'ın uyuduğu gözlerden kaçmadı. Başkanın uyuduğunu fark eden Bennett ise konuşmasına devam ederken olayla ilgili görüntüler dünya basının gündemine oturdu.
Son Güncelleme: 29.08.2021 10:15