ABD Başkan adayı Kanye West ilk tanıtım videosunu yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan rapçi Kanye West ilk tanıtım videosunu paylaştı. Kanye West Temmuz ayında başkanlık için aday olduğunu açıklamıştı. Kanye West’in başkan adaylığına eşi Kim Kardashian ve iş adamı Elon Musk’tan destek gelmişti.

Kanye West’in bazı eyaletlerde oy pusulasında adı yer almıyor. West tanıtım filminde eyaletlerdeki pusulalarda adının yazmasını talep etti. Kanye West şu anda ABD Başkanı olan Donald Trump’ı en fazla destekleyen ünlüler arasında yer alıyordu. Kanye West başkanlık adaylığı tanıtımında din ve aile konularına ağırlık verdi.

Kanye West’in ABD Başkanlık adaylığı için şu ana kadar 5.8 Milyon Dolar harcadığı öğrenildi. Ayrıca kanye2020.country adlı intenet sitesi üzerinden adaylığın tanıtıldığı tekstil ürünleri satılıyor.

Kanye West seçim videosundaki vaatlerini saydı ve polis, yargılama sistemi, öğrenci borçları ve eğitim sistemi hakkında ifadelere yer verdi.