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ABD Almanya'dan çekilme kararını askıya aldı

Yeni başkan Biden tarafından alınan karar doğrultusunda Almanya'dan ABD askerlerinin geri dönmesi iptal edildi.

05 Şubat 2021 Cuma 02:37
ABD Almanya'dan çekilme kararını askıya aldı
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Amerika Birleşik Devletlerinin 12 bin askerinin bulunduğu Almanya’da eski başkan  Donald Trump tarafından askerlerin geri çekilmesi planlanmıştı.Ancak geçen ay yeni görevine başlayan Biden yönetiminin Beyaz Saray’da yapmış olduğu toplantı sonrasında  bu kararın askıya alındığı açıklandı.

Trump Almanya ‘nın savunma bütçesini düşük bulmasından dolayı askerlerini çekme kararı almıştı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:37
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AlmanyaBidenTrump
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