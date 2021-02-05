ABD Almanya'dan çekilme kararını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletlerinin 12 bin askerinin bulunduğu’da eski başkan Donaldtarafından askerlerin geri çekilmesi planlanmıştı.Ancak geçen ay yeni görevine başlayanyönetiminin Beyaz Saray’da yapmış olduğu toplantı sonrasında bu kararın askıya alındığı açıklandı.

Trump Almanya ‘nın savunma bütçesini düşük bulmasından dolayı askerlerini çekme kararı almıştı.