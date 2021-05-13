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ABD Adalet Bakanlığı Binance'e soruşturma açtı

Binance şirketi dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinmektedir. Binance şirketi, Türkiye'de de hizmet vermektedir. ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance'e soruşturma açtığı açıklandı. Binance'e neden soruşturma açıldı? Bu haberimizde ABD'de Binance'e açılan soruşturmayla ilgili detayları sizler için derledik. İşte ABD'de Binance'e soruşturma açılmasıyla ilgili detaylar...

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:24
ABD Adalet Bakanlığı Binance'e soruşturma açtı
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ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında bir soruşturma açtı.

Bir iddiaya göre, soruşturmada kara para aklama ve vergi suçlarını soruşturan yetkililer, Binance'in operasyonlarını bilen kişilerden bilgi talep etti.

Binance, Cayman Adaları'nda kuruldu ve Singapur'da bir ofisi var. Ayrıca borsanın merkez ofisi bulunmamaktadır.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülükleri ciddiyetle yerine getirdiğini ve düzenleyicilerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Sözcü, şirketin ilgili soruşturma hakkında yorum yapmadığını belirterek, kara para aklamayla mücadele ilkelerine uyum programı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:24
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BinanceBinance şirketine SoruşturmaABDde Binancee Soruşturma
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