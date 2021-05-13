ABD Adalet Bakanlığı Binance'e soruşturma açtı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında bir soruşturma açtı.

Bir iddiaya göre, soruşturmada kara para aklama ve vergi suçlarını soruşturan yetkililer, Binance'in operasyonlarını bilen kişilerden bilgi talep etti.

Binance, Cayman Adaları'nda kuruldu ve Singapur'da bir ofisi var. Ayrıca borsanın merkez ofisi bulunmamaktadır.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülükleri ciddiyetle yerine getirdiğini ve düzenleyicilerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Sözcü, şirketin ilgili soruşturma hakkında yorum yapmadığını belirterek, kara para aklamayla mücadele ilkelerine uyum programı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.