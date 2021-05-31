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AB, Türkiye - Yunanistan sınırına dijital bariyer örerek göçmenlere karşı önlem aldı!

AB, birlik sınırlarından geçiş yapan göçmenleri durdurabilmek amacıyla harekete geçti. Avrupa Birliği, Meriç Nehri’nden kaçak olarak ülkeye giriş yapmaya çalışan göçmenlere engel olmak için sınır kapısına dijital bariyerler yaparak önlem aldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:48
AB, Türkiye - Yunanistan sınırına dijital bariyer örerek göçmenlere karşı önlem aldı!
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Avrupa Birliği, kaçak olarak Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere engel olmak amacıyla dijital bariyerle önlem aldı.

Avrupa Birliği, 3,7 milyar dolarlık maliyetle 2 ülkenin arasında ki 200 km’lik sınırdan kaçak olarak yapılan geçişlere engel olmak amacıyla kurulumunu yeni yaptığı dijital bariyerlerin testini başlattı.

Kamera ile sensörlerden oluşan ve yapay zeka ile çalışabilen sistemde; yapay zeka ile çalışabilen yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ile kameradan oluşan güvenlik kontrollerinin testi yapıldı.

Sistem sayesinde; Yunan polislerinin zırhlı araçlarının üstüne inşa edilen uzun menzilli akustik cihaz ile Türkiye sınırına rahatsız edici yüksek ses gönderilecek, örülen çelik duvar ile de kaçak olarak geçiş yapmak isteyenlerin 2 ülkenin arasında bulunan Meriç Nehri’nden geçmesi engellenecek.

Meriç Nehri’ne yakın yerlere kurulacak gözetleme kulelerinde de uzun menzili olan kamera sistemleri, gece görüşü ve pek çok sensör olacak.

Yapay zekayla tespiti yapılan ve şüphe uyandıran bir hareketlilik olduğu zaman, bu veriler direk kontrol merkezine iletilecek.

Ayrıca, ABD ile Meksika sınırında bulunan beton duvara benzeyen yeni yapılan çelik duvarlar, Yunanistan ile Türkiye’yi ayıran Meriç Nehri’nde mültecilerin geçmek için kullandıkları yerleri kapatarak geçişlerini engelliyor.

Bölgede sınırı korumakla görevli şef Dimonsthenis Kamargios, yaptığı açıklamasında yaşananları anlamak adına sınırın önünde başka bir sınırlarının olacağını belirtti.

Sistemde yer alan avuç içi tarayıcısı sayesinde, geçiş yapanların elinde bulunan damar örüntüleri kaydedilecek ve biyometrik tanımlayıcı amacıyla kullanılacak. Böylelikle, sınır bölgesine gizlenmiş olanlar da tespit edilecek.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Abnin Göçmenlere Karşı Yeni önlemiTürkiye-yunanistan Sınırına Dijital Bariyer
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