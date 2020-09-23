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AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in karantinaya alınması sonrasında AB Liderler Zirvesinde erteleme kararı verildi! Zirve 1-2 Ekim’de gerçekleştirilecek.

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:28
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi içinde yer alan üyelerden birkaçının Covid-19 virüsü salgınına yakalanması sonucunda kritik bir karar alındı. Son olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in karantinaya alınmasıyla birlikte AB Liderler Zirvesi’nin 1-2 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi.


Michel’İn Sözcüsü Barend Leyts, Michel’in geçtiğimiz hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinde bir kişinin Covid-19 virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu. Michel’in devamlı olarak test yaptırdığını ve yapılan son testinin negatif çıktığını ancak kurallar kapsamında bugünden itibaren karantinaya girmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca 24-25 Eylül’de gerçekleştirileceği planlanan Liderler Zirvesi’nin de 1-2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi kararının alındığını aktardı.

AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanana Doğu Akdeniz Gerilimi ve Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:28
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Anahtar Kelimeler:
ABLiderler Zirvesi
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