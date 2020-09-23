AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi içinde yer alan üyelerden birkaçının Covid-19 virüsü salgınına yakalanması sonucunda kritik bir karar alındı. Son olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in karantinaya alınmasıyla birlikte AB Liderler Zirvesi’nin 1-2 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Michel’İn Sözcüsü Barend Leyts, Michel’in geçtiğimiz hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinde bir kişinin Covid-19 virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu. Michel’in devamlı olarak test yaptırdığını ve yapılan son testinin negatif çıktığını ancak kurallar kapsamında bugünden itibaren karantinaya girmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca 24-25 Eylül’de gerçekleştirileceği planlanan Liderler Zirvesi’nin de 1-2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi kararının alındığını aktardı.

AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanana Doğu Akdeniz Gerilimi ve Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği düşünülüyor.