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AB Komisyonu, aşı pasaportu için yeni kararı duyurdu!

Avrupa ülkeleri arasında yapılacak olan aşı pasaportu veya sertifikasıyla ilgili resmi olarak adım atıldı. AB komisyonu, yaz aylarında hayata geçirilecek yeni uygulama için hazırladıkları yeni yasal düzenlemeyi sunduklarını duyurdu.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:10
AB Komisyonu, aşı pasaportu için yeni kararı duyurdu!
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Avrupa Birliği (AB), üye ülke sınırları içerisinde yapılması planlanan seyahatlerde kullanılacak olan aşı sertifikası için yasal bir düzenleme hazırladı. Yaz aylarında hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamada alınan aşı sertifikasına sahip olan kişilerin Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığı, hangi aşıdan olduğu, iyileştiğine dair ve antikor seviyesini gösteren belge ile birlikte Kovid-19 PCR test sonuçlarını içerecek.

Alınan aşı sertifikası bir yandan pasaport olarak adlandırılırken bu sertifikanın AB'de onaylanmış Kovid-19 aşıları olmuş kişilere verileceği ve onlara dair seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı belirtildi. 

Diğer taraftan AB'nin bu güne kadar BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Modena,ve Johnson and Johnson aşılarını onayladığı bilinirken üye ülkelerinde diğer aşılar hakkında kabul edilip edilmeyeceğine kendilerinin karar vereceği ifade edildi.

AB Komisyonu tarafından hazırlanacak olan ve "Dijital Yeşil Sertifika" olarak adlandırılan aşı pasaportunun belge kağıt yada dijital olarak hazırlanması planlanırken ayrımcılık yapılmaması için de aşı olmayan kişilerinde bu sertifikaya sahip olabilecekleri belirtildi. AB ülkelerinde yaşayan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek olan sertifikada bir QR kodunun bulunacağı ve bu kodla sertifikanın gerçeklilik ve güvenirlilik değerinin sağlanmış olduğu aktarıldı. Yapılana açıklamada ayrıca AB Komisyonunun, çıkarılacak olan sertifikanın tüm AB ülkelerinde direkt olarak doğrulanabileceği bir yazılımı geliştireceği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
ABAşı SertifikasıAşı Pasaportu
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