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AB, İran'a önerdiği nükleer anlaşma toplantısına ret cevabı aldı

İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Said Hatibzade, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Josep Borrell’in önermiş olduğu “Gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı” için zamanın uygun olmadığını söyleyerek toplantıyı reddetti.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:01
AB, İran'a önerdiği nükleer anlaşma toplantısına ret cevabı aldı
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Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Borrell’in önerisini değerlendirmeye aldı.

ABD ve üç Avrupa Ülkesi’nin tutumu ile attıkları adımlar nedeni ile Borrell’in önermiş olduğu toplantı için zamanın uygun olmadığını söyleyen Hatibzade, “Bütün tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi müzakere konusuna dahil değil. Bu yöndeki bütün al ver görüşmeleri beş yıl önce yapıldı. Yapılması gereken yeterince açık; ABD bütün yaptırımlarına son vermeli ve nükleer anlaşmada ki taahhütlerine dönmeli. Bu iş ne müzakereye ihtiyaç duyuyor ne de U.A Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararına.” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin tutumunda ve hareketlerinde herhangi bir değişim olmadığını, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın eski Başkan Donald Trump’ın en fazla baskı politikasını terk etmediğini ve nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini de ilan etmediğini savunan Hatibzade, açıklamasında şunlara da yer verdi:

“İran, eyleme eylemle cevap verecektir. Yaptırımların kalkmasına uygun olarak taahhütlerine dönecektir. Düşmanca adımlara da aynı şekilde cevap verecektir. İran nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan Borrell ve anlaşmanın tarafın olan başka ülkeler ile yakın istişarelerini ikili ya da çok taraflı olarak sürdürecektir.”



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
İranABDNükleerAnlaşma
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