AB, İran'a önerdiği nükleer anlaşma toplantısına ret cevabı aldı

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Borrell’in önerisini değerlendirmeye aldı.
ABD’nin tutumunda ve hareketlerinde herhangi bir değişim olmadığını, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın eski Başkan Donald Trump’ın en fazla baskı politikasını terk etmediğini ve nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini de ilan etmediğini savunan Hatibzade, açıklamasında şunlara da yer verdi:
“İran, eyleme eylemle cevap verecektir. Yaptırımların kalkmasına uygun olarak taahhütlerine dönecektir. Düşmanca adımlara da aynı şekilde cevap verecektir. İran nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan Borrell ve anlaşmanın tarafın olan başka ülkeler ile yakın istişarelerini ikili ya da çok taraflı olarak sürdürecektir.”