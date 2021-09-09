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7.4 büyüklüğünde deprem oldu

Dünya gerçekleşen bu depremi konuşuyor. Tüm televizyon kanallarında son dakika olarak yayınlandı. Deprem, Meksika’nın Guerrero eyaletinde yaşandı. Meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem noktasından aktarılan ilk bilgilere göre sadece bir kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2021 Perşembe 11:20
7.4 büyüklüğünde deprem oldu
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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin tam olarak nerede olduğunu açıkladı. Depremin, Meksika’nın güneyinde bulunan Guerrero eyaletine bağlı Akapulko kentinde meydana geldiği aktarıldı. 

Meydana gelen depremin ardından gerçekleşebilecek olan tsunami uyarısı ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, meydana gelen depremin şiddetini önce 7,4 olduğunu söyledi. Ardından depremin 7,4 şiddetinde olmadığını açıklayarak, Meksika’da meydana gelen depremin büyüklüğünün daha sonra 7 şiddetinde bir deprem olduğu aktarıldı.

Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kayıtlardaki yerini alırken, 7 şiddetindeki depremin Meksika’nın Michoacan ve Jalisco şehrini sarsarken aynı zamanda başkent Meksiko’yu da etkilediği açıklandı.


Son Güncelleme: 09.09.2021 11:20
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Anahtar Kelimeler:
MeksikaTsunami UyarısıDeprem
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