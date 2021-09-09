7.4 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin tam olarak nerede olduğunu açıkladı. Depremin, Meksika’nın güneyinde bulunan Guerrero eyaletine bağlı Akapulko kentinde meydana geldiği aktarıldı.

Meydana gelen depremin ardından gerçekleşebilecek olanABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, meydana gelen depremin şiddetini önce 7,4 olduğunu söyledi. Ardından depremin 7,4 şiddetinde olmadığını açıklayarak, Meksika’da meydana gelen depremin büyüklüğünün daha sonra 7 şiddetinde bir deprem olduğu aktarıldı.

Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kayıtlardaki yerini alırken, 7 şiddetindeki depremin Meksika’nın Michoacan ve Jalisco şehrini sarsarken aynı zamanda başkent Meksiko’yu da etkilediği açıklandı.

