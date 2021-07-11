71 yaşındaki Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson uzay sınırına çıkacak

ABD'nin New Mexico eyaletinde bugün 17.30'da fırlatılması planlanmakta olan roket uçakta, 71 yaşında olan İngiliz milyardere 2 pilot olmak üzere toplamda 5 kişilik mürettebat eşlikte bulunacak

Çift gövdeden oluşan dev roket uçak, 5 kişilik ekip, uzay sınırının ötesinde olarak tanımlanan 81 km havaya yükselecek.

Branson ve ekibi az bir süre bu irtifada dolaşmasının ardından yeryüzüne dönmesi planlanmaktadır.

Tam mürettebatlı ilk test uçuşu 90 dakika şeklinde olması beklenmektedir.

Kalkış öncesinde Elon Musk, arkadaşı Richard Branson’ı ziyaret ederek başarılar dileyerek yanında olduğunu hissettirdi.