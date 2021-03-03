71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?

Hayranların merakla beklediği ve ödüllerin sahiplerini bulacağı festival çevrimiçi olarak başlamış bulunmakta. Koronavirüs salgını nedeniyle basın toplantıları ve kırmızı halı etkinlikleri gerçekleşmeyecek olan Festival’in tarihleri nelerdir? İşte detaylar…

Berlinale tarihleri

71. kez düzenlenecek olan Festival’in ilk bölümü 1 ve 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olup sektör temsilcileri filmleri izleyebilecektir. Festivalin bu bölümünde 15 film birbiriyle yarışacak olup “Altın Ayı” ödülünü alacak olan film 5 Mart günü açıklanacaktır.

Festival’in ikinci bölümü ise 9 ve 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu ikinci bölümde izleyenlere açık olacak şekilde “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” ödülleri sahipleriyle buluşacaktır.

Türklerde Festivalde

59 ülkenin katılacağı Festival’in “Panaroma” bölümünde, yönetmen koltuğunda Ferit Karahan’ın oturduğu “Okul Tıraşı” filmi de yer alacak.

Koronavirüs salgınını önlemek kapsamında Almaya’da yaklaşık 4 aydır sinemalarını kapalı tutuyor. Beyazperde’ye yeni filmlerin yansıyamadığı bu dönemde tüm gözler bu Festival’e çevrilmiş durumda.

