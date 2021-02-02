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70 yaşındaki üvey babasına araba ile bilerek çarptı

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşanan olay kan dondurdu. Üvey oğul cinayete teşebbüsten yargılanacak.

02 Şubat 2021 Salı 21:52
70 yaşındaki üvey babasına araba ile bilerek çarptı
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Korkunç olay Avustralya’da yaşandı. Üvey babası ile birlikte yaşayan Mark Morgan (30) iddiaya göre evlerinde babası ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucu kontrolünü kaybeden Mark, 70 yaşındaki üvey babasına şiddet uygulamaya başladı. Bununla da kalmadı, babasını sürükleyerek dışarı çıkardı ve yere fırlattı.

 

Babasını fırlattıktan sonra arabasına geçen Mark Morgan kan donduran bir eylemde bulundu. Güvenlik kameralarında net bir şekilde görüldüğü üzere Mark, 70 yaşındaki adamın üstünden araba ile geçti.

 

Bilinci kapanan yaşlı adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Babası hastaneye kaldırılırken Mark Morgan tutuklanmak üzere göz altına alındı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Üvey BabaAvustralyaKorkun Olay
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