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7 göçmene Yunanistan zulmü! Kelepçeleyip denize atıldılar

Yunanistan'da 7 göçmen elleri plastik kelepçelerle bağlanarak can yeleği ve botu olmada doğrudan denize atıldığı bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenliği 3 göçmeni kurtarırken 3'ünün de cansız bedenine ulaştı. Kaybolan 1 sığınmacı ise halen aranıyor.

19 Mart 2021 Cuma 14:58
7 göçmene Yunanistan zulmü! Kelepçeleyip denize atıldılar
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Yunanistan sahil güvenlik birimleri tarafından 7 kaçak göçmenin darp edildikten sonra eşyalarının alındığı ve ellerinin de plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Türk Sahi Güvenliği ise can yeleği ve bot olmadan denize atılan göçmenleri kurtarma çalışması başlattı.

Yaşanan bu insanlık dışı olay sonrası ekipler 3 göçmeni kurtarırken 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 göçmen içinde helikopter destekli bir operasyon başlatıldı. 

Söz konusu gelişmeler ile ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında Yunanistan birimleri tarafında yapılan bu insanlık dışı olay sonrası Türk Sahil Güvenliği ekiplerinin gece saat 02.55'te Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 göçmen ile denizde bulunan 2 kişinin kurtarıldığını ve 2 sığınmacının da cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Denizden çıkarılan göçmenlerden birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin öğrenildiği aktarılan açıklamada kayıp 1 kişiyle ilgili de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İzmir Valiliği ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında denizden kurtarılan sığınmacılarda alınan ilk ifadelerde Yunanistan birimleri tarafından darp edildikten sonra ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra denize atıldıklarının öğrenildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan7 GöçmenKelepçeli7 Sığınmacı
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