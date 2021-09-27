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6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın verilerine göre 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hala artçı sarsıntıların devam etmekte olduğu deprem, çevredekileri endişelendirdi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:55
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
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AFAD tarafından büyüklüğü açıklanan ve birçok farklı noktadan hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Ardından birçok artçının görüldüğü depremin verileri AFAD tarafından paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı açıkladı! 6,5 büyüklüğünde deprem korku yarattı! Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na göre deprem, Yunanistan’ın Girit Adası’nda görüldü. Depremin derinliğinin ise 2 kilometre olduğu açıklandı. Karada meydana geldiği düşünülen depremin artçı sarsıntıları devam etmekte. Deprem sonrası 4,3 ve 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar görüldü. Deprem sırasında herhangi bir can veya mal kaybının görülüp görülmediği bilinmemekte.


Son Güncelleme: 27.09.2021 13:55
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Afet Ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı6.5 Büyüklüğünde DepremDepremAfad
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