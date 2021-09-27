6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

tarafından büyüklüğü açıklanan ve birçok farklı noktadan hissedilen, paniğe yol açtı. Ardından birçok artçının görüldüğü depremin verileri AFAD tarafından paylaşıldı.açıkladı! 6,5 büyüklüğünde deprem korku yarattı! Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na göre deprem, Yunanistan’ın Girit Adası’nda görüldü. Depremin derinliğinin ise 2 kilometre olduğu açıklandı. Karada meydana geldiği düşünülen depremin artçı sarsıntıları devam etmekte. Deprem sonrası 4,3 ve 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar görüldü. Deprem sırasında herhangi bir can veya mal kaybının görülüp görülmediği bilinmemekte.