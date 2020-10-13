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63 ışık yılı uzaktaki gezegenin fotoğrafları görenleri şaşırttı!

Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Max Planck Astronomi Enstitüsü’ndeki gökbilimciler Dünya’dan 63 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin fotoğraflarını paylaştılar. Gezegenin isminin “b Pictoris c” olduğu ifade edildi…

13 Ekim 2020 Salı 22:09
63 ışık yılı uzaktaki gezegenin fotoğrafları görenleri şaşırttı!
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Almanya’da çalışmalarını sürdüren Max Planck Astronomi Enstitüsü kapsamındaki gökbilimciler, Dünya’dan ortalama 63 ışık yılı uzakta yer alan ve farklı bir yıldız sistemindeki dış gezegenin varlığını doğrulayarak fotoğrafını çektiklerini açıkladılar.

Gökbilimciler “B Pictoris c” ismini verdikleri gezegenin, Şili’deki teleskoplarla görüntülendiğini ifade ettiler. Dış gezegenin radyal hız yöntemi ile tespit edildiği bildirildi. Beta Pictoris sisteminde yer alan dış gezegenin, ana yıldızının yörüngesinde yer alan sadece ikinci dış gezegen olduğu aktarıldı.


Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üstündeki sürüklenme ve çekmeyi tespit eden ve tipik olarak uzak dünyaların belirlenmesinde kullanılan yöntem olan radyal hız yönteminin kullanılarak ilk defa bir dış gezegenin gözlemlenmesi için kullanıldığı bildirildi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 22:09
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Anahtar Kelimeler:
UzayGezegenKeşif
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