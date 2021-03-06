6 metrelik dev timsah 8 yaşında ki çocuğu yuttu!

Endonezya’da yaşanan akıl almaz olayda, eğlenmek için nehre yüzmeye giren çocuğu 6 metre uzunluğunda ki timsah yuttu. Timsah için arama başlatan Endonezya hükümet bir gün sonrasında yakaladığı timsahın midesinden çocuğun cansız bedenini çıkararak ailesine teslim etti.

Endonezya’da eğlenmek için nehre giren 8 yaşında ki küçüktimsahın saldırısına uğradı. 6 metrelik devasa timsaha hiçbir şey yapamayan çocuk timsah tarafından yutuldu. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen ekipler timsahı yakalayabilmek için çalışmalara başladı. Bir gün sonra timsahı yakalayan ekipler acılı ailenin yanında timsahın kanını açarak küçük çocuğun cansız bedenini çıkardı. Boneo adasında yaşanan olayda baba çocuğunu kurtarmak için uğraş verse de başarılı olamadığı belirtildi.

Timsahların doğal yaşam alanı olan ada etrafına ekipler tarafından çocuklar ve yetişkinler için nehre girmeleri tehlikelidir çağrısı yapıldı.