İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

6 metrelik dev timsah 8 yaşında ki çocuğu yuttu!

Endonezya'da gerçekleşen olayda yüzmek için nehre giren çocuğa devasa timsah saldırı. Baba çocuğunu kurtarmak için çabalasa da başarılı olamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni timsahın karnı yarılarak çıkarıldı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:50
6 metrelik dev timsah 8 yaşında ki çocuğu yuttu!
Takip Et:

Endonezya’da yaşanan akıl almaz olayda, eğlenmek için nehre yüzmeye giren çocuğu 6 metre uzunluğunda ki timsah yuttu. Timsah için arama başlatan Endonezya hükümet bir gün sonrasında yakaladığı timsahın midesinden çocuğun cansız bedenini çıkararak ailesine teslim etti.

Endonezya’da eğlenmek için nehre giren 8 yaşında ki küçük çocuk timsahın saldırısına uğradı. 6 metrelik devasa timsaha hiçbir şey yapamayan çocuk timsah tarafından yutuldu. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen ekipler timsahı yakalayabilmek için çalışmalara başladı. Bir gün sonra timsahı yakalayan ekipler acılı ailenin yanında timsahın kanını açarak küçük çocuğun cansız bedenini çıkardı. Boneo adasında yaşanan olayda baba çocuğunu kurtarmak için uğraş verse de başarılı olamadığı belirtildi.

Timsahların doğal yaşam alanı olan ada etrafına ekipler tarafından çocuklar ve yetişkinler için nehre girmeleri tehlikelidir çağrısı yapıldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTimsahÇocukYuttuölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Otobüs Bolivya'da uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı!
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
ABD'den Navalny'ın zehirlenmesine ilişkin Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım kararı alındı
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Cemal el-Cemel kimdir? Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel nereye kayboldu, tutuklandı mı, öldürüldü mü?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu nedir?

Popüler Haberler

Emekliye aile yardımı verilecek mi? 2021 Emekliye aile yardımı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Gazeteci Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı hakkında bilgiler
Forgotten/unutulmuş film konusu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Spotless dizisinin konusu ve hakkında yapılan yorumlarla inceleme
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
Çukur' a yeni transfer! Kadroya dahil olan isim Çağla Demir oldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir? Geyhatu gerçek tarihte var mı?
Kanalların yayın akışları 15 Kasım Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Adalet Bakanlığı'ndan Temizlik Görevlisi Alımı Duyurusu
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 6 Mart 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.