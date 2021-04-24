36 Kiloyla düzenlenen cinsiyet partisinin sonu karakolda bitti!

ABD New Hampshire eyaletindeki Kingston kentinde doğacak bebeklerinin cinsiyetinin açıklanması için parti düzenleyen bir aile, 36 kilo patlayıcıyı kullanınca bölgede yaşayan kişiler deprem olduğu düşüncesine kapıldı.

Polisin yapmış olduğu açıklamada, patlayıcıları kullananın teslim olduğu, patlamada can kaybının veya yaralanmaların bulunmadığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, patlayıcının ateşli silahlarda kullanılan ve kit şeklinde satışı yapılan bir madde olduğu tespit edildi.