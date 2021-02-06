34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi

34. Afrika Birliği Zirvesi’nde Afrika’nın içerisinde bulunan birçok lider toplandı. Kıtanın hem mirasını hem de sağlığını korumak adına çalışmalar yürüten liderler, yeni tip koronavirüs salgını ve kültürel mirasın korunması üzerine neler yapılabileceği üzerine konuştular.

Açılış konuşması Güney Afrika Devlet Başkanı olantarafından gerçekleştirildi. Ramaphosa, koronavirüsün kıta üzerinde çok büyük negatif sonuçlara sebep olduğunu vurguladı. Koronavirüs felaketinin henüz sona ermediğini ve ileride hala kıtayı zor zamanların beklediğini savunan Ramaphosa ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Aşı çalışmalarının ve aşılama süreçlerinin olabildiğince hızlı bir şekilde yürütüldüğü belirtilen 34. Afrika Birliği Zirvesi’nde aynı zamanda kıtanın karşılaştığı diğer bir felaket olan Güney Sudan, Libya ve Somali güvenlik meseleleri hakkında konuşuldu. Güney Afrika Devlet Başkanı’nın görevini bu yıl Felix Tshisekedi’ye bırakacağı düşünülüyor.

