34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi

34. Afrika Birliği Zirvesi’nde Afrika’nın içerisinde bulunan birçok lider toplandı. Kıtanın hem mirasını hem de sağlığını korumak adına çalışmalar yürüten liderler, yeni tip koronavirüs salgını ve kültürel mirasın korunması üzerine neler yapılabileceği üzerine konuştular.
Aşı çalışmalarının ve aşılama süreçlerinin olabildiğince hızlı bir şekilde yürütüldüğü belirtilen 34. Afrika Birliği Zirvesi’nde aynı zamanda kıtanın karşılaştığı diğer bir felaket olan Güney Sudan, Libya ve Somali güvenlik meseleleri hakkında konuşuldu. Güney Afrika Devlet Başkanı’nın görevini bu yıl Felix Tshisekedi’ye bırakacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 06.02.2021 14:14