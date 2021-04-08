30 yaş altına aşı uyarısı! Alnertanif aşılar kullanılsın..

İngiltere'de 'İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu (MHRA)' AstraZeneca aşısının 30 yaş ve altı kişilere uygulanmaması konusunda yeni bir alındığını açıkladı.

Bir çok ülkenin uygulanmasını askıya aldığı AstraZeneca aşısıyla ilgili İngiltere'den gelen açıklamada söz konusu aşının nadirde olsa görülennin yanı sıra aşının koruma oranında etkinliğinin kanıtlandığını belirtilerek aşının hala büyük çoğunluk için faydalı olduğu da ifade edildi. MHRA tarafından yapılan açıklamada ayrıca aşının 30 yaş ve altında olan 18 ika 29 yaş arasındaki kişilere vurulmaması bu aşı yerine altenatif olarak başka bir Kovid-19 aşısının uygulanması önerildi.

AstraZeneca aşısının ilk dozunu vurulmuş olan kişilerin de aşının 2. dozunu mutlaka almaları gerektiği, ilk doz sonrası kan pıhtılaşması yaşayan kişilerin kesinlikle aşılanmaması gerektiği, kalp rahatsızlığı olan ve kan pıhtılaşması riski taşıyan inanların da aşı yaptırmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği kaydedildi.

Diğer taraftan; Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve birçok ülkede kullanımın askıya alındığı AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen 'kan pıhtılaşmasının' semptomunun eklenmesine karar verildiği bildirildi.