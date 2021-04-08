30 yaş altına aşı uyarısı! Alnertanif aşılar kullanılsın..

İngiltere'de 'İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu (MHRA)' AstraZeneca aşısının 30 yaş ve altı kişilere uygulanmaması konusunda yeni bir alındığını açıkladı.
AstraZeneca aşısının ilk dozunu vurulmuş olan kişilerin de aşının 2. dozunu mutlaka almaları gerektiği, ilk doz sonrası kan pıhtılaşması yaşayan kişilerin kesinlikle aşılanmaması gerektiği, kalp rahatsızlığı olan ve kan pıhtılaşması riski taşıyan inanların da aşı yaptırmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği kaydedildi.
Diğer taraftan; Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve birçok ülkede kullanımın askıya alındığı AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen 'kan pıhtılaşmasının' semptomunun eklenmesine karar verildiği bildirildi.