3 Kasım ABD Başkanlık seçim sonuçlarında son durum nasıl? ABD seçimlerinde kim önde? Donald Trump ve Joe Biden seçim yarışı son durum

3 Kasım ABD seçimlerinde son durum araştırılmaya başlandı. ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasında gerçekleşen Başkanlık seçimlerinde heyecan artıyor.

Seçimlerde son durum ne?

Başkanlık ve Kongre seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Aynı gün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı oyunu kullanacak. ABD’de 4 yıl boyunca başkanlık yapacak kişiyi belirleyecek sonuçlar Türkiye saatiyle 3 Kasım Salı’yı, 4 Kasım Çarşamba’ya bağlayacak gece duyurulacak. Pandemi nedeniyle oylar posta yoluyla da kullanılabileceğinden seçim sonuçlarının ileri bir tarihe kadar sürebileceği belirtiliyor.

3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce düzenlenen anketlerde Joe Biden’in Donald Trup’ın 7,9 puan önünde olduğu görülmüştü. Trump ise seçimlere 3 gün kala Pennsylvania’da 4 miting biden yaparken, Joe Biden Michigan’da taraftarlarıyla bir arada oldu.