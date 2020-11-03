3 Kasım ABD Başkanlık seçim sonuçlarında son durum nasıl? ABD seçimlerinde kim önde? Donald Trump ve Joe Biden seçim yarışı son durum

3 Kasım ABD seçimlerinde son durum araştırılmaya başlandı. ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasında gerçekleşen Başkanlık seçimlerinde heyecan artıyor.
Seçimlerde son durum ne?
3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce düzenlenen anketlerde Joe Biden’in Donald Trup’ın 7,9 puan önünde olduğu görülmüştü. Trump ise seçimlere 3 gün kala Pennsylvania’da 4 miting biden yaparken, Joe Biden Michigan’da taraftarlarıyla bir arada oldu.
Son Güncelleme: 03.11.2020 17:13