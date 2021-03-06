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25 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletlerinde 25 yıl önce, bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürmek suçuyla hapse atılan üç kişi, 25 yıl sonra polis memurunu ve iş yeri sahibini öldürmedikleri ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:36
25 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
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25 yıl önce polis memurunu ve bir iş sahibini öldürmek suçuyla George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson tutuklanmıştı. Ancak savcıların bu üç kişinin suçsuz olduğuna dair kanıtları sakladıkları ortaya çıkınca serbest bırakıldılar. 1996 yılından beri tutuklu olan bu kişiler, mahkeme kararıyla serbest bırakıldılar.

New York kentinde bulunan bir cezaevinde kalan bu üç kişi, o zamanlar bir polisi ve iş yeri sahibini öldürmekle suçlanmış ve tutuklanmıştı. Ancak bu üç kişinin kişileri öldürmediğine dair kanıtlarını o dönemin savcıları tarafından saklandığı ortaya çıkınca, George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:36
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Anahtar Kelimeler:
AmerikaABDHapisCezaCezaevi
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