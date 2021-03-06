25 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

25 yıl önce polis memurunu ve bir iş sahibini öldürmek suçuyla George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson tutuklanmıştı. Ancak savcıların bu üç kişinin suçsuz olduğuna dair kanıtları sakladıkları ortaya çıkınca serbest bırakıldılar. 1996 yılından beri tutuklu olan bu kişiler, mahkeme kararıyla serbest bırakıldılar.

New York kentinde bulunan birevinde kalan bu üç kişi, o zamanlar bir polisi ve iş yeri sahibini öldürmekle suçlanmış ve tutuklanmıştı. Ancak bu üç kişinin kişileri öldürmediğine dair kanıtlarını o dönemin savcıları tarafından saklandığı ortaya çıkınca, George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson serbest bırakıldı.