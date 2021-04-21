22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?

Her yıl 22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü, tatil, ortak evimiz için evrensel bir sembolik sevgi ve özen bayramı haline geldi ve çevrenin korunmasına desteğini göstermek için tüm dünyada kutlanmıştır. Fakat insanlığın dikkati şu anda salgınla mücadeleye odaklanmış durumda ve iklim değişikliği aynı derecede önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Dünya Günü etkinlikleri ilk olarak Dünya Günü Ağı tarafından düzenlenmiştir. Dünya Günü'nde dünyanın farklı yerlerinde çevre sorunlarına kayıtsız kalmayan insanlar, dünyayı daha temiz ve sorumlu hale getirmeye yönelik etkinlikler düzenler.

Dünya Günü nedir?

İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkan 22 Nisan Dünya Günü için ilk önce John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak gece ve gündüzün eşit olduğu (ekinoks) zamanı yani 21 Mart'ı önermiş fakat sonrasında çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.