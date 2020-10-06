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2020 Nobel Fizik Ödülü sahipleri ile buluştu!

2020 senesi Nobel Fizik Ödülü sahipleri ile buluştu! Nobel ödülünü bilim insanları Roger Penrose ve ortak çalışan Reinhard Genzel ile Andrea Ghez kazandı…

06 Ekim 2020 Salı 20:40
2020 Nobel Fizik Ödülü sahipleri ile buluştu!
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2020 senesinde Nobel Fizik Ödülü’nü elde eden isimler belirlendi. Nobel komitesi tarafından bu sene ödülün iki farklı çalışma için verilmesi uygun görüldü. Komite tarafından yapılan açıklamaya göre Nobel ödülünü kazanan isimlerden bir tanesi Roger Penrose oldu. Ödülü kazanan diğer isimler ise ortak çalışmalarını devam ettiren Reinhard Genzel ile Andrea Ghez oldular.


Ödüle layık görülen ilk isim Roger Penrose, kara delik oluşumunun görelilik teorisinin güçlü bir öngörüsü olduğuna yönelik olarak yaptığı keşfi ile bu başarıyı elde etti.

Reinhard Genzel ile Andrea Ghez ise Samanyolu Galaksi’sinin merkezinde yer alan nesneyi keşfettikleri için Nobel Fizik Ödülü’nü elde etmeye hak kazandılar.

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Nobel Fizik ÖdülleriBilim InsanıFizik
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