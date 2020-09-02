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2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları

Finlandiya, emek verme ve yaşam şartları bakımından Avrupa'nın önder ülkeleri arasındadır. 2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:54
2020 Finlandiya asgari ücret ve yaşam koşulları
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Finlandiya’da asgari ücret merakla beklenen konular içerisinde bulunmaktadır. Finlandiya’da resmi para birimi Euro ve buna bağlı olarak maaşlar da Euro üzerinden alınıyor. Ücretler Avrupa ülkelerine göre hesaplanmaktadır ve bu süreçte asgari ücret düzeyi sektöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Finlandiya asgari ücret ne kadar?

Finlandiya’da asgari ücret meslek tarafından belirlenmektedir. Garson, temizlik personeli, hasta bakıcılar 1600 Euro asgari ücret almaktadır. Yüksek eğitimin gerektirdiği asgari ücret ise 2800 Euro olarak belirlenmiştir. Doktorların aldıkları asgari ücret ise 5000 Euro’dur.

Finlandiya’da emek harcama şartları nelerdir?


Finlandiya’da emek verme şartları bakımından en rahat ülkeler arasında bulunuyor. Finlandiya’da halk tatil, izin ve daha pek çok sebep nedeniyle haftada 8.5 saat çalışmaktadır.

Finlandiya’da fiyatlar

Helsinki’de 1 odalı evler ortalama 700 Euro iken, 1+1 evler 900 Euro’dur. Turku veya Tempere gibi yerlerde 300 Euro’dan başlayan fiyatlarla da ev kiralanabilmektedir.

Finlandiya’da süpermarket alışverişine göreyse; 1 lt süt 0.92 Euro, 500 gram ekmek 1.80 Euro, 1.5 lt su 1.40 Euro’dur.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:54
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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaAsgari ücret
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