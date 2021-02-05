2 kez koronavirüse yakalandı: Covid-19 salgınından haberi yok!

19 yaşındaki Joseph Flavill, geçen sene İngiltere’nin Burton kasabasında evin önünde araba çarpması sebebiyle beyin travması geçirmişti. Flavill, 11 aylık komanın ardından yeniden gözlerini yaşama açtı.

İngiltere’de kısıtlamaların başlamasında 3 hafta önce komaya giren ve komada kaldığı hastanede 2 kere Covid-19’a yakalanmasına rağmen hiçbir şeyden haberi yok. Komada olan genç, koronavirüs salgınından bir haber.

Flavill, komadan çıkmasının ardından iyileşme belirtileri göstermeye başlamış. Flavill, hâlâ konuşamıyor. Kendisine sorulan soruları gözünü kırparak “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevaplayabiliyor.

Flavill’in Aralık ayındaki doğum günü için sadece annesiyle görüştürüldüğü bilgisi verildi.

Flavill’in teyzesi, Flavill’in bütün dünyayı etkisi alan koronavirüsten haberi olmadığını dile getirdi. Yeğeniyle Zoom görüşmeleri yapan teyze, Flavill’in koronavirüs hakkında bilgisi olup olmadığını henüz öğrenemediklerini de söyledi.

Flavill’in ailesi, intenet üzerinden yardım kampanyası başlatmıştı. Bugüne kadar yardım kampanyasıyla toplanan toplan para 32 bin Sterlini yani 43 bin doları bulmuş.

