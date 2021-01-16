2 dev otomobil markası birleştiklerini duyurdu!

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin sona erdiği aktarıldı.

Yapılan ortak açıklamada, yeni şirket Stellantis kuruluşunun birleşmesi bugün yürürlüğe girdi.

Açıklamada, daha önce belirtildiği gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA kodu ile işlem görecek.

Bunların yanı sıra tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in senelik 8,7 milyon araç üretimiyle beraber yaklaşık 170 milyar avroluk ciroyla dünya genelinde dördüncü büyük otomobil üreticisinin olacağı planlanıyor.

FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalar ile temsil edilirken, PSA Grubuysa Peugeot, Citroen, DS ve Opel markaları ile faaliyette bulunmaktadır.