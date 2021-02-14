14 Şubat'ta Navalny destekçileri sokaklara döküldü!

Rusya'da 14 Şubat'ta toplanan Navalny destekçileri sokaklara döküldü. 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny Almanya'dan Moskova'ya dönüşü ile seneler önce açılan dava sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Mahkemede 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, destekçileri tarafından tutuklanmanın üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin' karşı protesto düzenlenmişti. Eylemler sırasında binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde de Navalny destekçileri sokaklra döküldü. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Navalny'e destek olmak için 14 Şubat'ta sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

Ekatering, Vladivostok, Kazan, Moskova, ve St. Petersburg gibi bir çok şehirde toplanan destekçilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Kadınlar ellerinde kurdele ve kırmızı karanfillerle Navalny'e sevgileri gösterdi.

Moskova'da 20 kişi gözaltına alındı

Moskova'da gösteriler sırasında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Moskova'da düzenlenen gözterilerde de Putin destekçisi iki kişi, giymiş oldukları askeri kamuflajların üzerine "NATO" yazarak, Navalny destekçilerinin Bat tarfından kullanıldığını iafde ederek, destekçilere dolar uzattılar.