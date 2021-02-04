12 yaşındaki Haddon Haste, Lego rekorunu kırdı!

ABD’de yaşamakta olan 12 yaşındaki Haddon Haste yeni bir rekora imza attı. Binden fazla parçadan oluşan Lego Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı rekor süreyle bir araya getirdi.

94 parçalık set Haste tarafından sadece 1 dakika 59 saniye 72 salisede birleştirildi. Rekor sürede bitirmesi sebebiyle Haste’nin adı’na yazıldı.

Haste daha sonra konuyla ilgili konuşma yaptı. Karantina döneminde canı sıkıldığı için bir şey yapmak isteyen Haste, bu rekora göz diktiğini açıkladı. Lego parçalarını daha da hızlı birleştirebilmek için sıkı bir şekilde çalışmış. Haste, başarabildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.