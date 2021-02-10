117 yaşındaki Rahibe, Covid-19'u atlattı

Lucile Randon, 1944’te Rahibe Andre ismini aldı. Randon’un 16 Ocak tarihinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen yaşlı kadından herhangi bir semptom gözlenmedi. Rahibe, Covid-19’a yakalandığını fark etmediğini ve iyileştiğini açıkladı.

Fransa’da huzurevinde yaşayan Rahibe, diğer yaşlılardan ayrı bir odaya alındı ve iyileşmesi beklendi.

Andre’nin kör olduğu ve tekerli sandalye kullandığı biliniyor. Rahibe’nin doğum günü Perşembe günü huzurevinde kutlanacak.

Sainte Catherine Labouré huzurevinin sözcüsü David Tavella, Rahibe’nin şanslı olduğunu, sağlığı konusunda herhangi bir endişesinin bulunmadığını aktardı. Rahibe, yemek yeme veya uyku düzünde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını sormuş. Kendisinden çok diğer yaşlılar için endişelenmiş.

Rahibe, 11 Şubat 1904 yılında dünyaya geldi. Rahibe’nin Avrupa’daki en yaşlı kişi olduğu belirtildi. Rahibe, dünyadaki en yaşlı 2. İnsan. Rahibe, huzurevinde 117. Yaşına girecek.

2 Ocak 1903 senesinde doğan Japon Kane Tanako, dünyanın en yaşlı kişisi ünvanına sahip. Kane, 1 ay önce 118 yaşına girdi.

