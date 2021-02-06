10 aydır tedavi gören Kovid hastası ilk kez yürüdü!

İngiltere'de 31 Mart tarihinde koronavirüs salgınına yakalanan Jason Kelk (49) Leeds kentinde buluna St James Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kelk, hastalığının akciğeriyle birlikte böbreklerine de zarar vermesi sonucu bir daha ayağa kalkamadı. 10 aydır yatarak tedavi gören adam İngiltere’nin en uzun süreli Kovid hastası olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde yataktan kalkarak ilk adımlarını atan Jason Kelk, zorlu tedavi sürecinin ardından attığı bir kaç adımla ailesi ve doktorlarına büyük sevinç yaşattı. Jason'un eşi Sue, yaptığı açıklamada eşinin aylar sonra 10 metre kadar yürüdüğünü ve onu yürürken görmenin muhteşem bir olay olduğunu söyledi. Şeker hastası olan ve hafif derecede astımı bulunan Jason Kelk, normal şartlarda koronavirüs hastalığına karşı risk grubu içerisindeydi.