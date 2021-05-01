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1 Mayısıs gösterileri olaylı geçen Fransa'da polis ve göstericiler birbirine girdi!

Fransa'da 1 Mayısıs kutlamaları için sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Tansiyonun iyice yükseldiği Başkent Paris'te 17 kişi gözaltına alınırken Lyon'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:10
1 Mayısıs gösterileri olaylı geçen Fransa'da polis ve göstericiler birbirine girdi!
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1 Mayısıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle sokağa döküne Fransız halkı sokakları yangın yerine çevirdi. Başkent Paris'te sokağa çıkan binlerce gösterisi koronavirüs kısıtlamalarına rağmen sokaklarda sloganlar atarken kendilerine müdahale etmek isteyen polise taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Yağan yağmura rağmen işçi sendikaları ile birlikte Sarı Yelekliler, 1 Mayısıs nedeniyle bir gösteri düzenledi. Sokağa dökülen göstericiler, koronavirüsten dolayı sağlık çalışanlarının çok zor şartlar altında çalışmalarına tepkiler gösterirken hükümetin yasada yer alan İş Kanunu'nun ihlal ettiklerini dile getirdiler.

Polis, göstericilere müdahale etmek isterken yaşanan arbedede tansiyonlar iyice yükselirken göstericileri bulundukları yerden dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı. 

"22 GÖZALTI"

Fransız basınında yer alan haberlere göre 1 Mayısıs nedeniyle düzenlenen gösterilerde Başkent Paris'te 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Lyon'da da 5 kişinin gösteriler sırasında gözaltına alındığı belirtildi.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
FransaParis1 MayısGösteri
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