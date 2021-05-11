İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Vijecnica Kütüphanesi Filistin bayrağının renklerine büründü!

Bosna Hersek geçen gün İsrail tarafından hain bir roket saldırısına uğrayan Filistin'e dayanışma mesajı gönderdi. Başkent Saraybosna'nın Vijecnica Kütüphanesinin duvarlarına Filistin Bayrağını yansıtarak Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

11 Mayıs 2021 Salı 01:26
Vijecnica Kütüphanesi Filistin bayrağının renklerine büründü!
Takip Et:

Saraybosna Vijecnica Kütüphanesi duvarlarından Filistin bayrağını yansıtarak işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da İsrail roket saldırılarına maruz kalan Filistinli vatandaşalara resmen ‘yanınızdayız’ mesajı verdi.

Saraybosna Belediye Başakanı olarak görev yapan Benjamina Karic de, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve açıklamasında ‘’ Suçsuz yere canını kaybeden kurbanlar ve yakınları için Vijecnica bu akşam Filistin bayrağının renklerine büründü’’ şeklinde ifadelere yer verdi.

 

Saraybosna da yer alan Vijecnica Kütüphanesi’nin tarihçesi nedir?

Saraybosna dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yönetiminde olduğu 1896’da Endülüs mimarisi ile inşa edilen Vijecnica önceleri şehrin idari merkezi olarak hizmet veriyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mili Kütüphane olarak kullanıma verilen Vijecnica, 1990’lı yıllarda ise Bosna Savaşı başlayana dek kütüphane olarak faaliyetine devam etti.

1992 senesinde Sırpların Saraybosna’yı  kuşatarak yaptıkları top atışları ile büyük bir yangın çıkmasına sebep olmalarından dolayı Vijecnica kütüphanesi büyük bir tahribata uğradı ve içinde bulunan birçok önemli eser de böylece  yangında yok oldu.

Çıkan savaşın sona ermesinin ardından hemen restorasyon çalışmalarına başlanan kütüphane binası, 18 yıl süren restorasyon çalışmalarının nihayet bitmesi ile 9 Mayıs 2014 yılında resmen küllerinden doğdu ve tekrardan kapılarını halka açtı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Baraj dizisi Nermin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nezaket Erden kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Maraşlı 17. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.