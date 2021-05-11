Vijecnica Kütüphanesi Filistin bayrağının renklerine büründü!

Saraybosna Vijecnica Kütüphanesi duvarlarından Filistin bayrağını yansıtarak işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da İsrail roket saldırılarına maruz kalan Filistinli vatandaşalara resmen ‘yanınızdayız’ mesajı verdi.

Saraybosna Belediye Başakanı olarak görev yapan Benjamina Karic de, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve açıklamasında ‘’ Suçsuz yere canını kaybeden kurbanlar ve yakınları için Vijecnica bu akşam Filistin bayrağının renklerine büründü’’ şeklinde ifadelere yer verdi.

Saraybosna da yer alan Vijecnica Kütüphanesi’nin tarihçesi nedir?

Saraybosna dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yönetiminde olduğu 1896’da Endülüs mimarisi ile inşa edilen Vijecnica önceleri şehrin idari merkezi olarak hizmet veriyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mili Kütüphane olarak kullanıma verilen Vijecnica, 1990’lı yıllarda ise Bosna Savaşı başlayana dek kütüphane olarak faaliyetine devam etti.

1992 senesinde Sırpların Saraybosna’yı kuşatarak yaptıkları top atışları ile büyük bir yangın çıkmasına sebep olmalarından dolayı Vijecnica kütüphanesi büyük bir tahribata uğradı ve içinde bulunan birçok önemli eser de böylece yangında yok oldu.

Çıkan savaşın sona ermesinin ardından hemen restorasyon çalışmalarına başlanan kütüphane binası, 18 yıl süren restorasyon çalışmalarının nihayet bitmesi ile 9 Mayıs 2014 yılında resmen küllerinden doğdu ve tekrardan kapılarını halka açtı.