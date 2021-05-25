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Singapur, koronavirüsü 1 dakikada tespit eden üflemeli teste onay verdi

Singapur'da koronavirüs tespiti sağlayan üflemeli bir teşhis kitine onay geldi. Test kitinin 1 dakikada koronavirüsü tespit ettiği aktarılmaktadır. Belirlenen bir noktada üflemeli test kitinin kullanılmasına karar verildi. Üflemeli test kiti nasıl çalışmaktadır? Bu haberimizde Singapur'da koronavirüsü 1 dakikada tespit eden üflemeli test kitiyle ilgili merak edilenleri derledik. İşte Breathonix tarafından geliştirilen Covid-19 üflemeli teşhis kiti...

25 Mayıs 2021 Salı 22:26
Singapur, koronavirüsü 1 dakikada tespit eden üflemeli teste onay verdi
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Singapur'da, Breathonix,% 95 netlik sağlayan ve Covid-19'u bir dakika içinde tespit edebilen "üflemeli" bir Covid-19 teşhis kiti geliştirdi. Singapur Ulusal Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, nefes testinin ülkede kullanım için onaylandığı açıklandı.

Testin ülkenin ilk nefes analiz sistemi olduğu vurgulanıyor. Üflemeli olan  Covid-19 testi, alkol testi için üfleme testine benzer şekilde çalışmaktadır. Kişi ,test kitinin bir kısmına üflüyor  ve numunenin Covid-19 için pozitif olup olmadığını kontrol edilmektedir.

Sistem, Haziran 2020'den Nisan 2021'e kadar üç farklı noktada klinik denemelerden geçti. Singapur'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Changi Havaalanında yürütülen deneme ile Dubai'de yapılan üçüncü denemede 180 katılımcı vardı, ve denemenin% 95 netliğe ulaştığı belirlendi.

Üflemeli testin, Singapur ve Malezya arasında olan Tuas kontrol noktasında gelen yolcuları kontrol etmek amaçlı kullanacağı belirtildi. Pozitif çıkan kişilere ayrıca sürüntü testi de uygulanacak ve testin doğruluğu ölçülmüş olacak.


Son Güncelleme: 25.05.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Singapur üflemeli Teşhis KitiBreathonix üflemeli Covid-19 Teşhis Kiti
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