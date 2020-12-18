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O ülkede iş yeri ve okullar yine kapanacak

Artan korona virüs vakalarına karşı Avusturya'da daha önceden açılan iş yerleri ve okullar vaka sayılarının artmasında sonra yeni yılda yine kapanacak.

18 Aralık 2020 Cuma 23:11
O ülkede iş yeri ve okullar yine kapanacak
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Dünya genelinde salgın hastalık korona virüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor.

Avusturya'da bu kapsamda normalleşme ile birlikte açılan okullar ve iş yerleri noel sonrası tekrardan kapatılıyor.

Ülkenin başbakanı Sebastian Kurz ve yardımcıları düzenledikleri toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında yeni alınan kararları ülke halkı ile paylaştı.

Başbakan Sebastian Kurz gelecek haftadan itibaran hizmet sektörü ve iş yerlerinin 3 hafta boyunca kapalı tutulacağını açıkladı. 

Ülkesinde okulların durumu ile de açıklamalarda bulunan Kurz 7 Ocak'a kadar yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olan bütün okullarda eğitimin 17 Ocak'a kadar uzaktan eğitim olarak süreceğini söyledi.

Ayrıca başbakan Kurz, bu süre içinde belirli durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlamasının da tüm gün uygulanacağının altını çizdi

KARANTİNADAN "GÖNÜLLÜ TESTLE" ÇIKILABİLİYOR 

 

Şu alınan kararlar doğrultusunda tedbirlerin 18 Ocak'a kadar süreceğini açıklayan Kurz, bu tarihte ülke genelinde isteğe bağlı yaygın test yapılacağını, test yaptıran kişilerin ticaret, hizmet ve gastronomi alanındaki hizmetlerden faydalanabileceğini dile getirdi. Kurz test yaptırmayan kişilerin ise 1 hafta daha karantinada kalacaklarını ve 24 Ocak tarihi itibariyle önlemlerin gevşetileceğini duyurdu.

Diğer yandan ülkede açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 2 bin olurken toplam vaka sayısı ise yaklaşık 345 bin olarak açıkklandı.Ülkede korona virüs sebebiyle toplam can kaybı ise 5 bin 127 oldu.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 23:11
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAvusturyaNoel
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