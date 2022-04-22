Google arama motoruna girildiğinde karşımıza çıkan görselde Dünya Günü'ne özel bir doodle konulduğu görüldü. Bunun üzerine Dünya Günü ile ilgili pek çok arama yapıldı. Peki Dünya Günü nedir? Detaylar gursesgazetesi.com'da

Her önemli ve özel günde Google o günün anlamı için doodle adını verdiği görselleri, günü anmak ya da kutlamak için paylaşıyor. Zamanla bu paylaşımlar çoğu kişinin oldukça ilgisini çekti. Çoğu kişinin bilmediği günleri es geçmeyen Google, o gün hakkında bilgiler de verdi. O günlerden biri olan Dünya Günü de bugün için özel olarak paylaşıldı. Peki Dünya Günü nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Dünya Günü Nedir?

Uluslararası çapta kutlanan Dünya Günü oldukça önemli görülmektedir. Çeşitli konulara vurgu yapılarak temelde dikkat çekmek üzere bugün yani 22 Nisan her sene Dünya Günü olarak kutlanmaktadır. Birçok ülkenin kutladığı bu önemli gün, iklim değişikli ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenmektedir. Dünya'yı ve tüm güzelliklerini korumak maksadı ile düzenlen gün uzun yıllardır pek çok ülke tarafından uluslararası çapta kutlanmaktadır.

İlk olarak John McConnell tarafından 1969 senesinde UNESCO konferansında önerilen bu fikir, 21 Mart günü için sunulmuştu. Fakat bu fikir ilk zamanlarda pek fazla destek göremediği için kabul de görmedi. Bu süre ise fazla uzun sürmedi. Bir yıl kadar süre içerisinde fikir destek görerek ve gün değiştirilerek 1970 tarihinde 22 Nisan olarak karar verildi. Temel olarak çevre sorunlarına ve Dünya'nın tüm güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu gün, zaman içinde de tüm toplumlara yayılmıştır. Google da her özel ve önemli günde olduğu gibi bu sene de Dünya Günü için bir doodle yayınladı. Peki Google neden doodle yayınlıyor? Doodle ne demek?

Doodle Nedir?

Hemen hemen her özel günde Google arama motoruna girdiğimizde karşılaştığımız görsellere doodle adı verilmektedir. Bu görsellerin orada olmasının ise belli başlı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepler başlıca şu şekildedir; Google bu Doodle'ları paylaşırken özellikle bilim insanlarının, sanatçıların, kaşiflerin, yıl dönümlerinin kutlanması ve anılması için paylaşmaktadır. Google çalışanları tarafından özenle hazırlanan Doodle'lar, güne özel bir şekilde logoları çizilerek paylaşılmaktadır. Bu adımı ile de Google amacına ulaştı. Çünkü; unutulmaya yüz tutumuş çoğu gün ve önemli isimler bu Doodle'lar sayesinde büyük ölçüde hatırlandı.