Acil nakde ihtiyacı olanlar ve bunun için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerini araştıranlar, 50 bin TL’lik kredi tutarında maliyet tablosunun nasıl oluşacağını araştırıyor. Bankalarda 50 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemeleri nasıl oluşuyor?

Havalar ısınmaya başladı ve yaklaşan yaz sezonu, düğün sezonunun da yaklaştığının haberini veriyor. Düğün sezonu demek, Türkiye’de vatandaşların düğün masrafları için ihtiyaç kredilerine yönelmesi anlamına geliyor. Zira düğünler için hesaplanan masrafların karşılanması adına birçok vatandaş düğün arifesinde bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanarak bu masrafların altından kalkıyor. Yaz ayları gelmeden önce, birçok bankada uygun faiz oranları varken bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ortalama kredi tutarlarında nasıl bir maliyet tablosunun ortaya çıkacağını öngörmek istiyor ve bu kapsamda araştırmalar da sürüyorBankalarda 50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödemeler nasıl oluşuyor?

İhtiyaç Kredilerinde Ne Kadar Faiz Sunuluyor?

BDDK tarafından yapılan düzenlemeler ile mevzuat gereğince tüm bankalar sundukları kredi ürünlerinde vade kurallarına uymak zorunda olduğu için ihtiyaç kredilerinde azami 36 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Ayrıca kredinin tutarına göre bu vade süresi de değişiklik gösteriyor. 50 bin TL’nin daha altındaki miktarlar için bankalar 36 aya kadar vade imkanı sağlarken, 50 bin TL’nin üzerindeki kredi tutarlarında bankalar 24 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Bazı bankalarda, imzalanan özel ve istisnai protokoller ile bu durum değişiklik gösterebiliyor. Öte yandan bankalar taşıt kredilerinde 48 aya kadar, konut kredilerinde ise 120 aya kadar vade imkanı sağlayabiliyor.

Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası’nda Örnek Maliyet Tabloları

50 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde bankalarda maliyet tabloları ve faiz oranları değişiyor. Buna göre Halkbank’ta 50 bin TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vadede %1,71 faiz oranı ile aylık taksit tutarı 1.978 TL olarak, toplam maliyet ise 71 bin 470 TL olarak hesaplanıyor. İş Bankası’nda ise aynı şartlar altında, %1,90 faiz oranı ile aylık taksit tutarı 2 bin 051 TL olarak hesaplanırken, toplam maliyet ise 74 bin 093 TL olarak hesaplanıyor. Bir diğer yandan en uygun faiz oranlarını sunan bankalardan biri olan Ziraat Bankası’nda ise aynı şartlar altında %1,89 faiz oranı ile aylık taksit ödemesi 2 bin 047 TL olarak, toplam maliyet ise 73 bin 954 TL olarak hesaplanıyor.