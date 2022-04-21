Kendi yuvasını kurabilmek için nakde ihtiyaç duyan çiftlere, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan müjdeli haber geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm kadın vatandaşlara, 15 bin TL’ye kadar düğün desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi. İşte SGK düğün desteği hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani artışlardan sonra giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, evlenerek yeni bir düzen kurma hazırlığında olan çiftlerin bütçelerini aşmaya başladı. Düğün, balayı, ev eşyaları ve daha pek çok masrafın altında ezilen çiftiler, hazırlık sürecini en sıkıntısız şekilde atlatabilmek adına bütçe desteği arayışı içerisine girdiler. Bu noktada çiftlerin yüzünü güldürecek olan haber, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi.

Yaptığı emekli maaşı ödemeleri dışında da birçok hizmeti bünyesinde barındıran Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği şartları sağlayan tüm kadın bireylere evlilik hazırlıkları esnasında bütçe desteğinde bulunulacağını bildirdi. İlgili destek hizmetinin üst limiti ise 15 bin TL olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Düğün Desteği Nedir?

Gözden kaçırmayın 21 Nisan 2022 Evde Bakım Parası Yattı Mı? 21 Nisan Evde Bakım Parası Yatan Şehirler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen hizmetlerden biri olan düğün desteği diğer ismi ile ise çeyiz parası yardımı, sigortalı olan anne ya da babasını kaybetmiş ve onlardan kalan emekli maaşını yetim maaşı olarak almaya hak kazanmış olan kişilere sunulan bir hizmettir. Bu hizmetten yetim maaşı alan kadın bireyler yararlanabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Düğün Desteği Başvuru Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan çeyiz parası yardımı hizmetinden yalnızca yetim maaşı alan kişiler yararlanabilmektedir. Evlendiği tarihe kadar yetim maaşı alan her birey, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çeyiz parası yardımı alabilmektedir. Ek olarak yetim maaşı alan ve evlendiği için ilgili maaş ödemesi kesilen kişiler de evliliklerinin 5 yılı dolmadan SGK’ya başvuruda bulunabilmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Düğün Desteği Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu çeyiz parası yardımını en düşük emekli maaşına ve en düşük yetim maaşı hissesine göre belirler. Kısacası 2 bin 500 TL tutarında olan emekli maaşından yüzde 25 ile yararlandığı varsayılan bir yetimin alabileceği en yüksek çeyiz yardımı 15 bin TL olarak bildirilmiştir.